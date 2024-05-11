Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, который выступает на правах аренды за «РБ Лейпциг», может перебраться в «Барселону».

Как утверждает журналист Diario Sport Тони Хуанмарти, руководство «Барселоны» уверено, что «ПСЖ» согласится отдать Симонса в аренду предстоящим летом. Сообщается, что в шорт-листе «сине-гранатовых» Симонс котируется даже выше атакующего хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

В текущем сезоне 21-летний нидерландец появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором 15 результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Симонса в 80 миллионов евро.