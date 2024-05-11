«Реал» повторил клубный рекорд по сухим матчам в сезоне чемпионата Испании

Мадридский «Реал» на выезде оказался сильнее «Гранады» в матче 35-го тура первенства Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу коллектива Карло Анчелотти.

В итоге для «Реала» этот матч стал 19-м без пропущенных мячей в текущем сезоне Ла Лиги. 10 сухих матчей на счету Андрея Лунина, семь — у Кепы Аррисабалаги, два— у Тибо Куртуа.

Стоит отметить, что 19 сухих матчей за сезон — это повторение рекорда «Реала». Такой же показатель сливочные показывали в сезонах -1986/87 и -1987/88.