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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сэкономила около 40 миллионов евро

11 Мая 2024 • 21:51 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1 1.78 X 3.75 2 4.50
13.05 22:00

Испанская «Барселона» сэкономила значительную часть денежных средств, не выиграв ни одного трофея в этом сезоне.

Как информирует издание AS, каталонский клуб сэкономил около 40 миллионов евро на бонусах игрокам клуба. Данную сумму футболисты могли получить призовыми за победы в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и Кубке страны.

Но «сине-гранатовые» могут недополучить порядка 15 миллионов евро, если команда Хави завершит сезон на третьем месте в примере. Эта сумма подразумевает выплаты за продажу телевизионных прав и участие в Суперкубке Испании.

Стоит отметить, что после 34 туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 73 балла.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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