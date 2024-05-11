«Барселона» сэкономила около 40 миллионов евро

Испанская «Барселона» сэкономила значительную часть денежных средств, не выиграв ни одного трофея в этом сезоне.

Как информирует издание AS, каталонский клуб сэкономил около 40 миллионов евро на бонусах игрокам клуба. Данную сумму футболисты могли получить призовыми за победы в чемпионате Испании, Лиги чемпионов и Кубке страны.

Но «сине-гранатовые» могут недополучить порядка 15 миллионов евро, если команда Хави завершит сезон на третьем месте в примере. Эта сумма подразумевает выплаты за продажу телевизионных прав и участие в Суперкубке Испании.

Стоит отметить, что после 34 туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 73 балла.