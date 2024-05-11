«Реал» одержал восьмую победу подряд в Ла Лиге

Сегодня, 11 мая, «Реал» встречался на выезде с «Гранадой» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

Игра между командами завершилась крупной победой «сливочных» со счетом 4:0.

Данная победа стала для подопечных Карло Анчелотти восьмой подряд в рамках испанской Ла Лиги. Ранее «Реал» одолел «Кадис», «Реал Сосьедад», «Барселону», «Мальорку», «Атлетик», «Осасуну» и «Сельту».

Стоит сказать, что «Реал» уже досрочно стал чемпионом Испании. До конца сезона столичному клубу осталось провести всего три игры — против «Алавеса», «Вильярреала» и «Бетиса».

Отрыв «Реала» от идущей на втором месте «Жироны» составляет 15 баллов.