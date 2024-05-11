Защитник «Реала» забил и отдал голевой пас впервые за 5 лет в матче Ла Лиги

Сегодня, 11 мая, «Реал» на своём поле принимал «Гранады» в матче 35-го тура первенства Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу мадридского клуба.

Отметим, что игрок обороны «сливочных» Фран Гарсия успел отметиться забитым мячом и результативной передачей на Арду Гюлера.

Opta информирует, что Гарсия стал первым за более чем пять лет защитником «Реала», забившим и отдавшим голевую передачу в одном матче Ла Лиги.

Напомним, что в ноябре 2018 года подобное делал Серхио Рамос, огорчивший «Сельту».