Дублёры «Реала» забили 4 гола вылетающей «Гранаде»

В 35-м туре чемпионата Испании только-только официально вылетевшая в Сегунду «Гранада» принимала досрочных победителей, «Реал». Первая треть поединка осталась за аутсайдерами. Лукас Бое дважды бил головой - совсем рядом с каркасом, а затем сейв вратаря. Эдуардо Камавинга в подкате неаккуратно сыграл, срезав мяч в створ, и кипер с трудом среагировал. В ответ Браим Диас прострелил, а Фран Гарсия замкнул дальнюю штангу. Автор гола в конце тайма доставил мяч в штрафную с левого фланга, и Арда Гюлер в касание удвоил счет. Сразу после перерыва Диас взял игру на себя, оставил не у дел пару соперников и сделал счет разгромным. Несколько минут, и форвард забил снова - получил мяч в штрафной от Луки Модрича, развернулся и был точен - 0:4.

«Реал» лидирует с отрывом в 15 очков от второго места, соперник - второй с конца.