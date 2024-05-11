«Вильярреал» на 90-й минуте одержал волевую победу над «Севильей»

«Вильярреал» с «Севильей» выдали результативный матч 35-го тура Ла Лиги. В середине первого тайма Кике Фемения сыграл рукой - пенальти. Юссеф Эн-Несири с точки пробил в цель, хотя и оставил шансы голкиперу - 0:1. Тут же с кросса Хорхе Куэнки забил головой Александр Сорлот. Хесус Навес прицельно доставил мяч с фланга, и Эн-Несири оформил дубль ударом головой. Только на 84-й минуте хозяева отыгрались повторно после попытки Йерсона Москеры. Эн-Несири ответил еще одним ударом головой - штанга. Тут же пенальти в пользу гостей, но ВАР его отменил. Рамон Террац забил третий гол «субмарины» на 90-й минуте, но там был офсайд. На седьмой добавленной минуте уже Сорлот отличился, и здесь все было по правилам - 3:2.

«Вильярреал» вышел на восьмое место, соперник - 12-й.