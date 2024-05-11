Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» на 90-й минуте одержал волевую победу над «Севильей»

11 Мая 2024 • 19:20 Комментировать
Вильярреал
3:2
Севилья

«Вильярреал» с «Севильей» выдали результативный матч 35-го тура Ла Лиги. В середине первого тайма Кике Фемения сыграл рукой - пенальти. Юссеф Эн-Несири с точки пробил в цель, хотя и оставил шансы голкиперу - 0:1. Тут же с кросса Хорхе Куэнки забил головой Александр Сорлот. Хесус Навес прицельно доставил мяч с фланга, и Эн-Несири оформил дубль ударом головой. Только на 84-й минуте хозяева отыгрались повторно после попытки Йерсона Москеры. Эн-Несири ответил еще одним ударом головой - штанга. Тут же пенальти в пользу гостей, но ВАР его отменил. Рамон Террац забил третий гол «субмарины» на 90-й минуте, но там был офсайд. На седьмой добавленной минуте уже Сорлот отличился, и здесь все было по правилам - 3:2.

«Вильярреал» вышел на восьмое место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Вильярреал3:2Севилья
  26'Эн-Несири Юссеф (0:1)
(1:1) Сорлот Александр30'  
  44'Эн-Несири Юссеф (1:2)
(2:2) Москера Йерсон84'  
(3:2) Сорлот Александр90'  
Йоргенсен ФилипФемения КикоЭрик-Бертран Байи  88'Москера ЙерсонКуэнка Хорхе  63' 83' (Капу Этьен ( 83') Ахомач Илиас 64' (Траоре Бертран ( 64') Коклен Франсис 46' (Террац Рамон ( 46') Парехо ДаниэльБаэна АлехандроГуэдеш Гонсалу 83' (Моралес Луис ( 83') Сорлот Александр
Запасные: Рейна Пепе  76'Манди АиссаАльбиоль РаульТригерос Мануэль
Нюланд ЭрьянНавас ХесусНьянзу Танги  17'Рамос СерхиоСалас Кике  88'Сусо Хесус 75' (Лукебакио Доди ( 75') Агум Люсьен  90'Сумаре БубакариАкунья Маркос 63' (Педроса Адриа ( 63') Окампос Лукас  70' 75' (Хордан Хоан ( 75') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоМежбри ХаннибалФлорес АльбертоМаркан МаркосДиас МарианоХуанлу СанчесВелиз АлехоБуэно Ману
11 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Севилья

Новости по матчу

10 Мая
23:36
Проверенный прогноз и ставка на матч Вильярреал – Севилья чемпионата Испании – 11 мая 2024
22:11
Мойзе Кин интересен двум клубам
10:59
Лопетеги может позвать в «Вест Хэм» своего бывшего подопечного из «Севильи»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана» Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Швёнтек обыграла Путинцеву и вышла в четвёртый круг турнира в Риме Появилась информация о состоянии здоровья Джоковича, в голову которого попала бутылка Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мальорка Мальорка
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1
0
1.72 3.45 5.00
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Севилья Севилья
3
2
1.85 3.85 3.75
Видео
Перерыв
Гранада Гранада
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
2
6.60 4.90 1.40
Видео
11.05.24 в 22:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна Осасуна
1.37 4.50 8.40
Видео
12.05.24 в 15:00
Кадис Кадис
Хетафе Хетафе
2.20 3.05 3.45
Видео
12.05.24 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Сельта Сельта
1.42 4.70 6.60
Видео
12.05.24 в 19:30
Валенсия Валенсия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.08 3.05 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Мая
19:20 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» на 90-й минуте одержал волевую победу над «Севильей»
19:00 · Испания. Ла Лига
«Гранада» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 5
18:38 · Испания. Ла Лига
Агент Модрича прокомментировал информацию об уходе своего клиента из «Реала»
17:56 · Испания. Ла Лига
Куртуа и Модрич – в основе «Реала» на матч против «Гранады»
17:04 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» была сильнее «Лас-Пальмаса» и отправила «Гранаду» в Сегунду
16:16 · Испания. Ла Лига
Кроос может покинуть «Реал» из-за Мбаппе
15:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет привести в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны»
14:31 · Испания. Ла Лига
Президент Франции Макрон ответил на вопросы о Мбаппе
14:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать звезду за 100 млн евро
14:15 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Мбаппе в «Реале» 1
13:41 · Испания. Ла Лига
Модрич принял решение по будущему
12:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила продать игрока за 30 млн евро - названо имя 3
11:38 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
11:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить полузащитника за 60 миллионов
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет перехватить полузащитника у «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем