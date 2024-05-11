Куртуа и Модрич – в основе «Реала» на матч против «Гранады»

В субботу «Реал» уже в статусе чемпиона Испании будет проводить гостевой матч против «Гранады». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти ожидаемо обратился к ротации состава. С первых минут на футбольное поле выйдут такие футболисты:

Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия, Камавинга, Модрич, Себальос, Гюлер, Браим Диас, Хоселу.

Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Родриго, Тони Кроос и другие игроки основной обоймы начнут матч в запасе.

«Гранада» и «Реал» начнут игру испанского чемпионата в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.