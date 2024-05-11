«Мальорка» была сильнее «Лас-Пальмаса» и отправила «Гранаду» в Сегунду

Давно не побеждавшая «Мальорка» в 35-м туре Ла Лиги принимала бросивший играть «Лас-Пальмас». Ударов по воротам почти не было, а единственный гол был забит при помощи рикошета, отличился Джованни Гонсалес.

«Мальорка» рванула на 15-е место и вплотную подобралась к сегодняшнему сопернику. А главное - этот результат официально оформил вылет «Гранады», которая даже математически не спасется, а также серьезно ударил по шансам «Кадиса», которому надо отыграть уже восесь очков за четыре тура, чтобы остаться в Ла Лиге.