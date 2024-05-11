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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» была сильнее «Лас-Пальмаса» и отправила «Гранаду» в Сегунду

11 Мая 2024 • 17:04 Комментировать
Мальорка
1:0
Лас-Пальмас
окончен

Давно не побеждавшая «Мальорка» в 35-м туре Ла Лиги принимала бросивший играть «Лас-Пальмас». Ударов по воротам почти не было, а единственный гол был забит при помощи рикошета, отличился Джованни Гонсалес.

«Мальорка» рванула на 15-е место и вплотную подобралась к сегодняшнему сопернику. А главное - этот результат официально оформил вылет «Гранады», которая даже математически не спасется, а также серьезно ударил по шансам «Кадиса», которому надо отыграть уже восесь очков за четыре тура, чтобы остаться в Ла Лиге.

Протокол игры  
Мальорка1:0Лас-Пальмас
(1:0) Гонсалес Джованни29'  
Райкович ПредрагВальент Мартин  78'Раильо АнтониоКопете Хосе  85'Гонсалес Джованни  14' 84' (Видаль Начо ( 84') Коста Хауме  45'Санчес Антонио 63' (Ману Морланес ( 63') Саму Кошта  70'Родригес Даниэль I 73' (Дардер Серхи ( 73') Ларин Кайл 63' (Пратс Абдон ( 63') Мурики Ведат  80' 83' (Маскарель Омар ( 83')
Запасные: Лато ТониМаффео ПаблоГрейф ДоминикНастасич МатияРадоньич НеманьяЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
Вальес АльвароАраухо Хулиан  59' 78' (Мунир Эль-Хаддади ( 78') Суарес АлехандроКоко СаульМармол МикаМуньос Хави 63' (Кампанья Хосе ( 63') Родригес КирьянЛуаодис Энзо 78' (Рамирес Сандро ( 78'  90') Парк МарвинКаба Сори 63' (Кардона Марк ( 63') Бенито Рамирес 46' (Молейро Альберто ( 46')
Запасные: Эррера КристианПерроне МаксимоЛемос АльвароГонсалес ФабиоАарон ЭскандельКурбело ЭрикХерцог ХуанмаМфулу Оменуке
11 мая. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Надёжный прогноз и ставка на матч Мальорка – Лас-Пальмас чемпионата Испании – 11 мая 2024
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