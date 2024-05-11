«Мальорка» была сильнее «Лас-Пальмаса» и отправила «Гранаду» в Сегунду

Давно не побеждавшая «Мальорка» в 35-м туре Ла Лиги принимала бросивший играть «Лас-Пальмас». Ударов по воротам почти не было, а единственный гол был забит при помощи рикошета, отличился Джованни Гонсалес.
«Мальорка» рванула на 15-е место и вплотную подобралась к сегодняшнему сопернику. А главное - этот результат официально оформил вылет «Гранады», которая даже математически не спасется, а также серьезно ударил по шансам «Кадиса», которому надо отыграть уже восесь очков за четыре тура, чтобы остаться в Ла Лиге.
Протокол игры
|(1:0) Гонсалес Джованни29'
Райкович Предраг•Вальент Мартин• 78'Раильо Антонио•Копете Хосе• 85'Гонсалес Джованни 14'84' (Видаль Начо (84') •Коста Хауме• 45'Санчес Антонио63' (Ману Морланес (63') •Саму Кошта• 70'Родригес Даниэль I73' (Дардер Серхи (73') •Ларин Кайл63' (Пратс Абдон (63') •Мурики Ведат 80'83' (Маскарель Омар (83')
Вальес Альваро•Араухо Хулиан 59'78' (Мунир Эль-Хаддади (78') •Суарес Алехандро•Коко Сауль•Мармол Мика•Муньос Хави63' (Кампанья Хосе (63') •Родригес Кирьян•Луаодис Энзо78' (Рамирес Сандро (78') • 90'Парк Марвин•Каба Сори63' (Кардона Марк (63') •Бенито Рамирес46' (Молейро Альберто (46')
11 мая. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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