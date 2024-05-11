Кроос может покинуть «Реал» из-за Мбаппе

Хавбек «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб. Об этом вещает журналист Рамон Альварес де Мон на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, немец не уверен, что ему нужно продолжать играть за «Реал». Сообщается, что Кроос боится потерять роль ключевого футболиста команды. Кроме того, на решение хавбека может повлиять приход нападающего Килиана Мбаппе, под которого «Реал» планирует перестроить схему. Кросс сомневается, что сможет использовать свои лучшие качества в новой игровой модели, отмечает источник.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал восемь ассистов. Контракт Крооса с «Реалом» истекает в конце июня 2024 года.