Президент Франции Макрон ответил на вопросы о Мбаппе

В пятницу Килиан Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по завершению сезона. На следующий день вопрос по поводу Мбаппе получил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У меня нет особых комментариев [по поводу его объявления]», - слова Макрона приводит L’Equipe.

В то же время Макрон в очередной раз высказался на тему возможного выступления Мбаппе на футбольном турнире домашней Олимпиады. Президент Франции надеется на то, что «Реал» – вероятный новый клуб Килиана – отпустит игрока на турнир.