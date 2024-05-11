«Барселона» может продать звезду за 100 млн евро

«Барселона» готовится к летней перестройке состава. На страницах издания Sport в субботу вышел материал о планах клуба на позиции вингера. Так, «сине-гранатовые» хотят продать Рафинью и, улучшив финансовое положение, подписать Нико Уильямса из «Атлетика».

По данным источника, «Барселона» уже проинформировала Рафинью о своих намерениях. 27-летний бразилец знает, что если останется в клубе, то в следующем сезоне его роль будет второстепенной.

По данным Sport, саудовский «Аль-Хиляль» готов заплатить за Рафинью 100 миллионов евро с учётом бонусных выплат. Это весьма впечатляющая сумма.