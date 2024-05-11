Раскрыта зарплата Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по завершению сезона. Стало очевидно, что летом топ-форвард станет футболистом «Реала». Мадридский клуб наверняка объявит о подписании Мбаппе уже после финала Лиги чемпионов.

Как сообщает испанское издание AS, в «Реале» Мбаппе будет зарабатывать намного меньше, чем в «ПСЖ». Так, годовой оклад француза в Мадриде составит 25 миллионов евро. Речь идёт о сумме после уплаты налогов.

Что до «ПСЖ», то гранд Лиги 1 платит Мбаппе 6 миллионов евро в месяц, то есть 72 миллиона евро в год. Правда, здесь сумма указана ещё без налоговых вычетов.

Мбаппе пойдёт на сокращение оклада, но даже при этом будет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» с отрывом.

Известен игровой номер Мбаппе в «Реале»