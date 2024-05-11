Известен игровой номер Мбаппе в «Реале»

В пятницу Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Очевидно, летом звёздный нападающий осуществит мечту детства и примерит на себе футболку «Реала». Остаётся дождаться официального объявления – оно ожидается уже после финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют против «Боруссии».

Журналист Рамон Альварес де Мон проинформировал о том, что опытный полузащитник Лука Модрич решил уходить из «Реала» по завершению сезона. В инсайде отмечается, что нападающий Килиан Мбаппе унаследует от хорвата номер 10.

Стоит сказать, что за «ПСЖ» в последние годы Мбаппе играл под номером 7, а за сборную Франции – под номером 10.

Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»