Модрич принял решение по будущему

Полузащитник Лука Модрич покинет «Реал» по завершению сезона 2023/2024. Об этом в социальных сетях информирует известный журналист Рамон Альварес де Мон.

За «Реал» Модрич выступает с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорватский футболист провёл 530 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 39 голов и 85 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне 38-летний Модрич стал получать меньше игрового времени.

Похоже, последним матчем в «Реале» для Луки Модрича станет финал Лиги чемпионов против «Боруссии». Игра пройдёт в субботу, 1 июня.