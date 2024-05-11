«Барселона» решила продать игрока за 30 млн евро - названо имя

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в стане «сине-гранатовых» заинтересованы в том, чтобы заработать на продаже Бальде грядущим летом. «Барселона» рассчитывает выручить с трансфера футболиста около 30 миллионов евро. Трудовой договор Алехандро с каталонцами рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 18 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.