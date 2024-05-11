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Стало известно, когда Мбаппе окажется в «Реале» - названы две даты

11 Мая 2024 • 12:14 Комментировать

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Новым местом работы звездного нападающего станет мадридский «Реал».

Журналистам AS стало известно, когда 25-летний футболист присоединится к «королевскому» клубу. Речь идет о двух датах – 22 июля и 7 августа. Все зависит от того, как выступит сборная Франции на чемпионате Европы – 2024. Если «трёхцветные» дойдут минимум до ½ финала Евро, то Мбаппе пропустит американское турне «сливочных». Из-за этого он пополнит ряды клуба в августе. В случае неудачи французов на турнире Килиан присоединится к «Реалу» 22 июля.

Ранее сообщалось, что контракт нападающего будет рассчитан на пят лет.

Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале»

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Евро-Футбол.Ру,
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