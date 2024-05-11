Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире

Хавбек сборной Уругвая и мадридского «Реала» Федерико Вальверде признался, что готов обменять победу в Лиге чемпионов на триумф в Кубке Америки.
«Уругваю сложнее победить на Копа Америка, нежели «Реалу» в Лиге чемпионов. У меня уже есть в активе победа в Лиге чемпионов. Если бы была такая возможность, то я бы обменял Лигу чемпионов на кубок Америки», - передает слова полузащитника Relevo.
Напомним, что «Реал» вышел в финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке турнира команда Карло Анчелотти поборется с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в Лондоне 1 июня.
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