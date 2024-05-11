Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире

«Уругваю сложнее победить на Копа Америка, нежели «Реалу» в Лиге чемпионов. У меня уже есть в активе победа в Лиге чемпионов. Если бы была такая возможность, то я бы обменял Лигу чемпионов на кубок Америки», - передает слова полузащитника Relevo.