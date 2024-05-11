«Барселона» может купить полузащитника за 60 миллионов

Полузащитник «Вильярреала» Карлос Баэна может перейти в испанский топ-клуб по окончании нынешнего сезона. По информации журналистов Todofichajes, в подписании игрока заинтересована каталонская «Барселона».

Потенциальный трансфер Баэны оценивается в 60 миллионов евро. Срок действующего контракта футболиста с «жёлтой субмариной» рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний полузащитник провел 31 поединок, записав на свой счет два забитых мяча и 12 результативных передач.

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» занимает третье место.