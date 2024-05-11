Стало известно, как в «ПСЖ» отреагировали на заявление Мбаппе

В «ПСЖ» с облегчением вздохнули после заявления нападающего Килиана Мбаппе об уходе из клуба по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщил инсайдер Лоик Танзи.

В Париже уход 25-летнего форварда считают окончанием большой главы. После расставания с Мбаппе французский гранд намерен продолжать работать над созданием молодой команды. В клубе считают, что у этого проекта большие перспективы.

Накануне Мбаппе официально сообщил о том, что покидает «сливочных» в конце сезона-2023/2024. Новым местом работы форварда станет мадридский «Реал». Контракт Килиана с испанским топ-клубом будет рассчитан на пять лет.