Мбаппе выбирает между двумя номерами в «Реале»

Нападающий Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона. Пока неизвестно, под каким игровым номером 25-летний футболист будет выступать за «королевский» клуб.

Сейчас нападающий выбирает между «десяткой» и «девяткой». Номер 10 Мбаппе может получить, если команду грядущим летом покинет полузащитник Лука Модрич. В случае сохранения опытного хорвата на следующий сезон Килиан выберет «девятку».

Ранее француз официально объявил об уходе из парижского топ-клуба. Вскоре он подпишет с «Реалом» пятилетнее трудовое соглашение.