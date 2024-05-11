Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин может уйти из мадридского «Реала». По информации журналистов Defensa Central, украинец покинет «королевский» клуб, если не сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Источник отмечает, что звездный вратарь «сливочных» Тибо Куртуа будет полностью готов к решающему матчу турнира, и тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти больше склоняется в сторону бельгийца.

Финал престижного турнира состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». Противостоять «Реалу» в решающем поединке будет дортмундская «Боруссия».

Назван вратарь, который может сыграть за «Реал» в финале Лиги чемпионов