Тренер «Жироны» высказался о борьбе с «Барселоной» за второе место

Наставник «Жироны» Мичел высказался о борьбе за второе место с каталонской «Барселоной» в чемпионате Испании. В рамках 35-го тура команда сыграла на выезде вничью с «Алавесом» (2:2), пропустив второй гол в добавленное время.

«Итоговый результат встречи закономерен. Но я считаю, что мы были ближе к победе. После этого матча «Жирона» зависит от результатов «Барселоны». Если каталонцы выиграют оставшиеся матчи, то финишируют на втором месте. Мы имели преимущество, но потеряли его. Мы недовольны этим», - передает слова специалиста газета Marca.

В данный момент «Жирона» опережает «Барселону» на два балла, но у каталонцев есть игра в запасе.