«Барселона» точно не продаст 4 игроков – известны все имена

Каталонская «Барселона» не готова расстаться с четырьмя футболистами в летнее трансферное окно. Об этом рапортует PAC1.

Согласно информации источника, в данный список включены следующие игроки: вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитник Гави и нападающий Ламин Ямаль. Этих четверых «сине-гранатовые» не хотят продавать даже за огромные деньги.

Ранее в этот шорт-лист также входили полузащитники Педри и Фермин Лопес, но теперь их исключили из числа неприкасаемых.

По итогам 34 туров чемпионата Испании «Барселона» с 73 баллами занимает третье место в турнирной таблице.