Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале»

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» в ближайшем будущем. Накануне 25-летний нападающий официально объявил об уходе из парижского топ-клуба.

Согласно сведениям журналистов Madrid Universal, французский нападающий возьмет себе девятый номер в «королевском» клубе. Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе будет выступать за «сливочных» под «десяткой».

Ожидается, что официальный переход Килиана в мадридский гранд будет оформлен по завершении нынешнего сезона. Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

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