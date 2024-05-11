Маркос Льоренте: «Этот сезон трудно назвать успешным для «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте оценил выступления своей команды в текущей кампании.

«Матрасники» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Ла Лиги за четыре тура до финиша. В Лиге чемпионов коллектив Диего Симеоне добрался до четвертьфинала, где уступил дортмундской «Боруссии».

«Мне трудно назвать этот сезон хорошим. Я расстроен тем, что мы упустили отличную возможность, которая была у нас в Лиге чемпионов. Кроме того, мы очень плохо играли в гостевых матчах, что тоже портит картину. Если отложить всё это в сторону и просто посмотреть на результаты, то дела обстоят неплохо, но этот сезон всё же трудно назвать успешным», – цитирует Relevo Льоренте.