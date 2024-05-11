«Барселона» сделает всё возможное для подписания Нико Уильямса

«Барселона» намерена усилиться вингером «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом.

Вероятность сделки оценивалась невысоко из-за финансовых трудностей «Барселоны», однако в каталонском клубе настроены решительно. Согласно данным журналиста Тони Хуанмарти, руководство «сине-гранатовых» сделает всё возможное, чтобы осуществить трансфер.

Отмечается, что укрепление левого фланга атаки – вторая по приоритетности задача для «Барселоны» после подписания опорного хавбека.

Трансферная стоимость Нико Уильямса, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги футболист сборной Испании отметился четырьмя голами и 11 ассистами в 28 матчах.