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«Барселона» сделает всё возможное для подписания Нико Уильямса

11 Мая 2024 • 05:03 Комментировать
Атлетик Б
...
Осасуна
1 1.47 X 4.40 2 7.80
Через 16 ч. 44 мин.

«Барселона» намерена усилиться вингером «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом.

Вероятность сделки оценивалась невысоко из-за финансовых трудностей «Барселоны», однако в каталонском клубе настроены решительно. Согласно данным журналиста Тони Хуанмарти, руководство «сине-гранатовых» сделает всё возможное, чтобы осуществить трансфер.

Отмечается, что укрепление левого фланга атаки – вторая по приоритетности задача для «Барселоны» после подписания опорного хавбека.

Трансферная стоимость Нико Уильямса, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги футболист сборной Испании отметился четырьмя голами и 11 ассистами в 28 матчах.

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Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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