Тчуамени прокомментировал свою травму

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о недавно полученной травме.

Французский футболист был заменён во втором тайме ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1). Как выяснилось позднее, хавбек выбыл из строя на неопределённый срок.

«Всего лишь небольшая неудача перед громким возвращением. Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку. Идём за 15-м кубком», – написал в социальных сетях 24-летний игрок.

По некоторым данным, Орельен Тчуамени может пропустить финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня.