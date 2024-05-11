«Барселона» готова сохранить Фелиша и Канселу, но только на выгодных условиях

«Барселона» попробует сохранить в своих рядах нападающего Жоау Фелиша и крайнего защитника Жоау Канселу.

Каталонский гранд заинтересован в продлении арендных договоров обоих португальцев, но не позволит себе значительные траты, докладывает Managing Barca. В обоих случаях сделка может быть заключена только на выгодных для «Барселоны» условиях. Клуб не намерен выходить за рамки своих возможностей.

Напомним, что правами на Жоау Фелиша владеет мадридский «Атлетико», а Жоау Канселу принадлежит «Манчестер Сити». Оба футболиста не горят желанием возвращаться в свои клубы и неоднократно заявляли о готовности продолжить выступления за «Барселону».