Гюлер выйдет в старте в ближайшем матче «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер снова выйдет на поле с первых минут.

19-летний футболист выходил в стартовом составе «сливочных» в двух последних матчах Ла Лиги. Как сообщает Diario AS, рулевой Карло Анчелотти намерен выпустит турка в основе в предстоящей встрече с «Гранадой», которая состоится в субботу. Таким образом, восходящая звезда мадридцев появится в старте в третьем кряду поединке чемпионата Испании.

На данный момент на счету Арды Гюлера два забитых мяча в девяти матчах за «Реал» во всех турнирах.

«Реал» уже гарантировал себе чемпионство в Ла Лиге. После 34 туров на счету столичного гранда 87 набранных очков.