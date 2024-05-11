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​«Роналду хочет тебя» - португалец набирает персонал для своего нового отеля

11 Мая 2024 • 00:45 Комментировать

Криштиану Роналду открыл свой новый отель в центре Мадрида, люксовое пристанище называется «Пестана», и теперь набирает персонал. Роналду предлагает очень щедрые зарплаты - к примеру, есть несколько вакансий, оплачиваемых по 23 тысячи евро в месяц, и это не предел.

Ему нужен менеджер по связям с общественностью, камердинер, а также хороший повар и бариста. Конечно, нужны люди с опытом работы и с определёнными рекомендациями в соответствующих сферах.

Другие условия - пятидневная рабочая неделя, с двумя «плавающими» выходными, 30-дневный ежегодный отпуск, и дополнительный 20-дневный отпуск на второй год работы.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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