«Барселона» работает над продлением контракта с ветераном

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто становится всё ближе к подписанию нового контракта с клубом.

Как сообщалось ранее, каталонский гранд принял решение сохранить в своих рядах 32-летнего футболиста, несмотря на постоянно фигурировавшие в СМИ слухи о его скором уходе. По информации журналиста Фернандо Поло, прямо сейчас «Барселона» активно работает над новым договором испанского полузащитника, способного сыграть на правом фланге обороны.

Серхи Роберто принял участие в 21 поединке команды Хави Эрнандеса в текущем сезоне, записав себе в актив три забитых мяча и две результативные передачи. Действующее соглашение игрока истекает в июне.