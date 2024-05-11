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«Барселона» работает над продлением контракта с ветераном

11 Мая 2024 • 00:27 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто становится всё ближе к подписанию нового контракта с клубом.

Как сообщалось ранее, каталонский гранд принял решение сохранить в своих рядах 32-летнего футболиста, несмотря на постоянно фигурировавшие в СМИ слухи о его скором уходе. По информации журналиста Фернандо Поло, прямо сейчас «Барселона» активно работает над новым договором испанского полузащитника, способного сыграть на правом фланге обороны.

Серхи Роберто принял участие в 21 поединке команды Хави Эрнандеса в текущем сезоне, записав себе в актив три забитых мяча и две результативные передачи. Действующее соглашение игрока истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто

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