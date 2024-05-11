«Жирона» упустила победу над «Алавесом» и дала шанс «Барселоне»

В 35-м туре Ла Лиги «Жирона» сыграл на выезде против «Алавеса». Уже на первых минутах угловой Виктора Цыганкова, и Эрик Гарсия, выиграв воздух, открыл счет. Джулиано Симеоне в контратаке слева доставил мяч в центр штрафной, и Хон Гуриди вколотил мяч в ближний угол - 1:1. Гуриди чудом не замкнул мяч после удара с острого угла и спасения вратаря. Тут же Рафа Марин в упор пробил головой - парировано. Савио ответил выходом один на один, но и здесь страж ворот выручил. В конце первого тайма Артём Довбик пяткой оставил мяч партнеру, и Янгель Эррера с линии штрафной поразил ближний угол - 1:2. Довбик и сам мог забить, но с острого угла не пробил вратаря.

В целом втором тайм был поспокойнее, но на девятой компенсированной минуте хозяева ушли от поражения. После подачи со штрафного и скидки Гуриди вколотил мяч в сетку - 2:2.

«Жирона» на два очка оторвалась от идущей на третьем месте «Барселоны», соперник занимает 11-е место.