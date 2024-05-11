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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» упустила победу над «Алавесом» и дала шанс «Барселоне»

11 Мая 2024 • 00:02 Комментировать (1)
Алавес
2:2
Жирона
окончен

В 35-м туре Ла Лиги «Жирона» сыграл на выезде против «Алавеса». Уже на первых минутах угловой Виктора Цыганкова, и Эрик Гарсия, выиграв воздух, открыл счет. Джулиано Симеоне в контратаке слева доставил мяч в центр штрафной, и Хон Гуриди вколотил мяч в ближний угол - 1:1. Гуриди чудом не замкнул мяч после удара с острого угла и спасения вратаря. Тут же Рафа Марин в упор пробил головой - парировано. Савио ответил выходом один на один, но и здесь страж ворот выручил. В конце первого тайма Артём Довбик пяткой оставил мяч партнеру, и Янгель Эррера с линии штрафной поразил ближний угол - 1:2. Довбик и сам мог забить, но с острого угла не пробил вратаря.

В целом втором тайм был поспокойнее, но на девятой компенсированной минуте хозяева ушли от поражения. После подачи со штрафного  и скидки Гуриди вколотил мяч в сетку - 2:2.

«Жирона» на два очка оторвалась от идущей на третьем месте «Барселоны», соперник занимает 11-е место.

Протокол игры 
Алавес2:2Жирона
  4' Гарсия Эрик (0:1)
(1:1) Гуриди Хон 12'  
  44' Эррера Янгель (1:2)
(2:2) Гуриди Хон 90'  
Овоно Хесус   90'  Теналья Науэль  Абкар Абделькабир  Марин Рафа   90'  Хави Лопеc   80' (Дуарте Рубен (   80' Гевара Андер  Бенавидес Карлос   63' (Риоха Луис (   63'   90' Гуриди Хон  Висенте Карлос   63' (Хаджи Янис (   63' Симеоне Джулиано   73' (Паничелли Хоакин (   73' Кике Гарсия   73' (Сола Алекс (   73')
Запасные: Реббах Абдеррахман  Горосабел Андони  Бланко Антонио  Родригес Адриан  Сивера Антонио  Алькаин Чебер  Ортис Энеко
Гассанига Пауло  Мартинес Арнау   88'  Гарсия Эрик  Блинд Дэйли  Гутьеррес Мигель   59' (Коуто Ян (   59' Цыганков Виктор   73' (Торре Пабло (   73' Эррера Янгель   90'  Порту Кристиан   59' (Хуанпе Хуан (   59' Мартин Иван   73' (Гарсия Алеш (   73' Савио III   84' (Фернандес Валери (   84' Довбик Артём
Запасные: Гарсия Джастин  Давид Лопес  Хуан Карлос Мартин  Фуйдиас Тони  Вилья Тони
 10 мая. Стадион "Мендисорроса".

 

 

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
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