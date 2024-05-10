Кроос: «Жирона» могла обыграть «Барселону» со счётом 7:2»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о праздновании чемпионства в Ла Лиге.

«Сливочные» стали досрочными чемпионами Испании на прошлой неделе, когда «Барселона» уступила «Жироне» (2:4).

«Мы собрались вместе, чтобы посмотреть ту игру. Это было довольно безумно, поскольку «Жирона» могла победить 7:2. Мы праздновали – не очень много, но праздновали.

В этом розыгрыше Ла Лиги мы настолько оторвались от всех конкурентов, что это лишило нас некоторых эмоций, но, конечно, мы всё равно были счастливы», – цитирует Barca Universal Крооса.

«Реал» опередил «Жирону» на 13 очков за четыре тура до финиша, а «Барселону» – на 14.