Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе

Футболисты «сливочных» рады, что состав команды пополнит нападающий Килиан Мбаппе.

Сегодня форвард официально объявил о том, что этот сезон станет для него последним в составе «ПСЖ». По данным СМИ, следующим клубом француза будет мадридский «Реал».

Как сообщает Relevo, игроки «Реала» с нетерпением ждут возможности сыграть в одной команде с Мбаппе. Также отмечается, что никто из футболистов мадридской команды, кроме защитника Начо, не планирует покидать клуб.

Официально о переходе Мбаппе в «Реал», скорее всего, объявят после финала Лиги чемпионов, в котором команда Карло Анчелотти встретится с дортмундской «Боруссией», игра пройдёт 1 июня.