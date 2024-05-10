Мбаппе будет зарабатывать больше Беллингема и Винисиуса

Нападающий Килиан Мбаппе в скором времени пополнит ряды мадридского «Реала».

25-летний футболист официально объявил об уходе из «ПСЖ» после завершения текущего сезона. В июне о подписании суперзвезды объявит «Реал» – француз достанется «сливочным» в качестве свободного агента, так как его действующий контракт с парижанами подходит к концу.

Именно Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в «Реале», сообщает журналист Фабрис Хокинс. Форвард будет зарабатывать больше Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора. Источник также подтверждает информацию о том, что о переходе не будет объявлено до финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.