Мбаппе был заинтересован только в переходе в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе готовится сменить «Пари Сен-Жермен» на мадридский «Реал».

В пятницу звёздный француз подтвердил, что покинет свой нынешний клуб по окончании сезона, и уже вскоре, как ожидается, будет объявлено о переходе 25-летнего игрока в «Реал» в качестве свободного агента. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Мбаппе с самого начала привлекал только вариант с переходом в «королевский клуб» – никакие другие возможности его не интересовали.

Напомним, в своё время слухи отправляли лидера атаки парижан в Английскую премьер-лигу, также футболиста пытался удержать «ПСЖ».