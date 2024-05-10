Анчелотти высказался о состоянии Беллингема

Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти высказался о физическом состоянии полузащитника Джуда Беллингема. Ранее появлялась информация о том, что англичанину нужны обезболивающие уколы, чтобы играть.

«С Беллингемом всё в порядке. Он отдохнёт, как и все остальные. Ему не нужно больше или меньше времени на отдых по сравнению с другими футболистами. Я буду использовать ротацию в оставшихся четырёх играх, и он тоже будет участником ротации», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 11 мая, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Гранады».