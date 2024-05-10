Инсайдер прокомментировал ситуацию с будущим Хоселу в «Реале»

После ухода Карима Бензема прошлым летом «Реал» решил взять в аренду Хоселу. 34-летний нападающий оказался полезен. Как тут не вспомнить, что в последнем матче против «Баварии» именно Хоселу после выхода на замену оформил дубль, который вывел «сливочных» в финал Лиги чемпионов.

Известный инсайдер Маттео Моретто дал комментарий по поводу ситуации с будущим Хоселу, чей контракт принадлежит «Эспаньолу».

«Хоселу полностью сосредоточен на оставшихся матчах, его будущее будет обсуждаться по завершению текущего сезона. Приоритет игрока – «Реал», - написал Моретто в социальных сетях.

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