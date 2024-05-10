У Анчелотти спросили, какой вратарь сыграет в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед игрой против «Гранады» высказался о ситуации с вратарями.

«Куртуа? Конечно, он может сыграть [с «Гранадой»], но я должен принимать во внимание Кепу, который работает профессионально. И Лунин тоже должен быть готов к игре.

Кто сыграет в воротах финале Лиги чемпионов? Я сейчас не хочу дискутировать на этот счёт. У меня есть почти месяц, чтобы подумать об этом», - сказал Анчелотти на пресс-конференции в пятницу.

В финале Лиги чемпионов «Реал» будет играть против дортмундской «Боруссии». Битва за трофей пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.