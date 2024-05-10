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У Анчелотти спросили, какой вратарь сыграет в финале Лиги чемпионов

10 Мая 2024 • 18:42 Комментировать (1)
Гранада
...
Реал Мадрид
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Через 23 ч. 22 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед игрой против «Гранады» высказался о ситуации с вратарями.

«Куртуа? Конечно, он может сыграть [с «Гранадой»], но я должен принимать во внимание Кепу, который работает профессионально. И Лунин тоже должен быть готов к игре.

Кто сыграет в воротах финале Лиги чемпионов? Я сейчас не хочу дискутировать на этот счёт. У меня есть почти месяц, чтобы подумать об этом», - сказал Анчелотти на пресс-конференции в пятницу. 

В финале Лиги чемпионов «Реал» будет играть против дортмундской «Боруссии». Битва за трофей пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги

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ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
10 Мая 2024 в 18:55
я в финале за Куртуа все таки. за эти пару недель он должен еще лучше набрать форму. Лунин отлично подменял весь год, но давайте откровенны он на две головы слабее Куртуа. полуфинал это показал. Нойер несколько раз брал сумасшедшие удары, а Лунин первый же опасный удар и гол. ну разок до этого еще выручил, но это все равно не то.
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