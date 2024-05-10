Нападающий «Жироны» Артём Довбик проводит качественный сезон. Прямо сейчас украинец лидирует в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги с 20 голами, опережая второго Джуда Беллингема из «Реала» на два результативных удара.

В последние недели слухи связывали 26-летнего Довбика с «Барселоной». Впрочем, «Жирона» приняла решение не продавать нападающего ближайшим летом. Об этом рассказывает портал TodoFichajes, ссылаясь на издание AS.

Отметим, что «Жирона» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В главном клубном турнире континента команда выступит впервые в истории.