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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» приняла решение по Довбику – он лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги слухи

10 Мая 2024 • 18:34 Комментировать

Нападающий «Жироны» Артём Довбик проводит качественный сезон. Прямо сейчас украинец лидирует в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги с 20 голами, опережая второго Джуда Беллингема из «Реала» на два результативных удара.

В последние недели слухи связывали 26-летнего Довбика с «Барселоной». Впрочем, «Жирона» приняла решение не продавать нападающего ближайшим летом. Об этом рассказывает портал TodoFichajes, ссылаясь на издание AS.

Отметим, что «Жирона» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В главном клубном турнире континента команда выступит впервые в истории.

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