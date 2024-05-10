«Барселона» активизировалась в вопросе трансфера игрока «ПСЖ»

Будущее атакующего полузащитника Хави Симонса остаётся обсуждаемой темой. «РБ Лейпциг» не может позволить себе выкуп талантливого футболиста у «ПСЖ» по завершению срока аренды, да и гранд Лиги 1 не хочет продавать игрока ближайшим летом.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, наиболее вероятным является вариант с новой арендой Симонса. Отмечается, что «Барселона» активизировала свой интерес к 21-летнему игроку. При этом клубы Английской премьер-лиги тоже держат Симонса на своём радаре.

В 42 матчах сезона 2023/2024 Хави Симонс забил 9 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.