Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

Килиан Мбаппе в следующем сезоне будет выступать за «Реал». Как сообщает в социальных сетях журналист Абделла Булма, 25-летний форвард уже давно подписал предварительный контракт с мадридским клубом. По данным журналиста, соглашение между Мбаппе и «сливочными» было подписано примерно 21 февраля.

Мбаппе перейдёт в «Реал» в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. За парижан нападающий выступал с лета 2017 года после перехода из «Монако».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «ПСЖ» может подготовить церемонию прощания для Мбаппе.

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