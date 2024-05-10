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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов

10 Мая 2024 • 15:46 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
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11.05 19:30

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти выступил перед журналистами в преддверии матча Ла Лиги против «Гранады». Итальянский специалист дал комментарий о травме полузащитника Орельена Тчуамени.

«У нас есть сомнения, что Тчуамени сможет сыграть в финале. Мы сделаем всё возможное, чтобы он смог хорошо восстановиться», - сказал Анчелотти.

«Милитао завтра будет играть, потому что ему нужно игровое время», - добавил наставник мадридской команды.

Отметим, что «Реал» уже обеспечил себе титул чемпиона Испании. Гостевой матч против «Гранады» команда Карло Анчелотти начнёт 11 мая в 19:30 по московскому времени.

«Реал» сообщил о травме Тчуамени

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ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
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