Анчелотти: Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти выступил перед журналистами в преддверии матча Ла Лиги против «Гранады». Итальянский специалист дал комментарий о травме полузащитника Орельена Тчуамени.

«У нас есть сомнения, что Тчуамени сможет сыграть в финале. Мы сделаем всё возможное, чтобы он смог хорошо восстановиться», - сказал Анчелотти.

«Милитао завтра будет играть, потому что ему нужно игровое время», - добавил наставник мадридской команды.

Отметим, что «Реал» уже обеспечил себе титул чемпиона Испании. Гостевой матч против «Гранады» команда Карло Анчелотти начнёт 11 мая в 19:30 по московскому времени.

«Реал» сообщил о травме Тчуамени