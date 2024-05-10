Анчелотти высказался о шансах Винисиуса выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Винисиусе Жуниоре.

«Раньше я видел Винисиуса только по телевизору, и мне казалось, что у него потрясающий талант. Когда я приехал и увидел его вживую, то тоже был впечатлён. Он добился серьёзного прогресса в эффективности благодаря ежедневной работе – он полностью сосредоточен на тренировках и в матчах.

«Золотой мяч»? Его вручают не сегодня. Впереди финал Лиги чемпионов и Кубок Америки, но я думаю, что Винисиус очень близок. Думаю, он может его выиграть.

Винисиус – один из лучших в мире. Сейчас это его момент. Он помог нам выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Ла Лигу. Но я не хочу забывать об остальных игроках», - сказал Анчелотти журналистам.

Винисиус высказался о возможности выиграть «Золотой мяч»