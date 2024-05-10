«Барселона» выкинула «40 миллионов на ветер»: почему главный трансфер команды не приносит успеха

Витор Роке не может закрепиться в составе «блауграны», а окружение футболиста намекает на его возможный уход и открыто проявляет недовольство. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

Роке играет неважно, его окружение недовольно

Витор Роке перебрался в «Барселону» в январе. За полгода он принял участие в 13 матчах (11 в Ла Лиге и 2 в Кубке), правда, на поле он провёл всего 310 минут – чуть более трёх полных игр. За это время Роке отличился 2 раза – принёс победу над «Осасуной» (1:0) и «добил» «Алавес» (3:1). Это были два последовательных поединка в конце января и начале февраля. Правда, в матче с «Алавесом» Роке умудрился получить две жёлтые карточки, проведя на поле всего 13 минут. В последних трёх матчах бразилец на поле не появлялся вовсе.

На фоне небольшого игрового времени окружение Роке публично выражает недовольство. «Никто не понимает, почему Хави не использует его и даже не разговаривает с Витором. Это неправильно. В ближайшее время мы обсудим его будущее с «Барсой». Мы выбрали «Барсу», потому что Витор любит этот клуб. Представьте, что у нас действительно были другие предложения, которые давали нам в два раза больше», – заявил недавно агент Андре Кури.

Девушка Роке критикует Хави в социальных сетях и даже радовалась победе «Жироны» в недавнем матче, когда форвард вновь остался на скамейке. Даже экс-футболист команды Ривалдо высказал свое мнение в поддержку Роке: «Я думаю, что «Барселона» не знала, как дать ему больше возможностей, а он хороший игрок, у него есть будущее. Со стороны я не знаю, что именно произошло, и не знаю, как проходит его работа на тренировках, чтобы понять, заслужил ли он шанс. Но мы знаем, что он сделал в «Атлетико Паранаэнсе», и какой сезон чемпионата Бразилии он провёл».

Роке – заложник обстоятельств

На самом деле, кажется, что в целом адаптация Роке идёт нормально. Ему 19 лет, он приехал в большой клуб, и вряд ли стоило ожидать, что на него сразу сделают ставку, тем более при наличии Роберта Левандовски. Однако от Роке, видимо, ждали большего, да и он сам, вероятно, надеялся на это.

Форварда в прессе представляли как очередного бразильского суперталанта, волшебника, чуть ли не нового «наследника Пеле». Тем более что он пришёл в «Барселону» на фоне переговоров «Реала» с Эндриком, отличной игры повзрослевшего Винисиуса и после Неймара, чей первый сезон на «Камп Ноу» был успешным. Вдобавок к этому сама «Барселона» не в лучшем состоянии, и Роке выглядел чуть ли не спасителем, и, кажется, он сам в это поверил. Однако на деле форварду 19 лет, он только переехал в Европу, и ему ещё надо учиться и адаптироваться.

Сумма трансфера как проблема

Отдельной проблемой является сумма трансфера. «Барселона» испытывает большие трудности, поэтому потраченные 40 миллионов евро выделялись. Когда клуб сводит концы с концами, чтобы заявлять Гюндогана, а ранее Кунде, готовится продать де Йонга, то от приобретения за такие деньги действительно ждали чудес. Сам Роке, видимо, тоже уверовал, что раз «Барселона» в кризис готова за него столько платить, то будет строить команду вокруг него.

Однако трансфер Роке вызывает много вопросов. По данным прессы, Хави требовал от спортивного директора Деку подписать замену для Серхио Бускетса. Именно в этой зоне тренеру нужно было усиление, на которое он видел логичным большие траты. Однако Деку предпочёл выложить 40 миллионов евро за Роке, а опорную зону усилить Ориолем Ромеу, который проиграл конкуренцию даже номинальному защитнику Андреасу Кристенсену.

Судя по всему, Роке в принципе не был так необходим Хави, он хотел футболиста на другую позицию. При этом тренер уверен, что бразильцу нужно время, и не спешит выстраивать игру вокруг новичка.

Что ждёт Роке

Агент может говорить всё что хочет, но летом бразилец никуда не уйдёт. Если только кто-то не захочет предложить «Барселоне» те же миллионов 40, чего, конечно, не будет. Отдавать в аренду бразильца каталонцы не будут, потому что у команды не слишком большой ростер. Роберт Левандовски стареет, и «Барселона» точно не будет входить в новый сезон с одним поляком.

Очевидно, что Роке должен усмирить своё эго и окружение. Публичная критика – плохой инструмент, чтобы добиться места на поле. Если Роке не решит эту задачу, то он не добьётся успеха ни в «Барселоне», ни в другом большом клубе.

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