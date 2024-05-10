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Романо поделился новостью о будущем Мбаппе

10 Мая 2024 • 12:19 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новостью о будущем форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе не было в ролике с презентацией новой формы клуба. Килиан уходит из «ПСЖ» в июне, он готовится к новой главе карьеры в «Реале», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Мбаппе договорился о трансфере в мадридский «Реал». В скором времени стороны должны подписать долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Килиан присоединится к «королевскому» клубу на правах свободного агента, поскольку его договор с «ПСЖ» истекает в июне.

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