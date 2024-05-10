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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» предстоит сделать выбор между двумя игроками

10 Мая 2024 • 11:31 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

«Барселоне» предстоит сделать выбор между защитником «Баварии» Йозуа Киммихом и футболистом «Реал Сосьедада» Мартином Субименди. Об этом сообщает  Mundo Deportivo.

Отмечается, что каталонский клуб не сможет пойти за двумя игроками сразу и должен будет выбрать одного из них.

В текущем сезоне 25-летний Субименди провёл за «Реал Сосьедад» 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Киммиха два мяча и 10 ассистов в 41 игре в футболке мюнхенской «Баварии».  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Реал Сосьедад Йозуа Киммих Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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