«Барселоне» предстоит сделать выбор между двумя игроками

«Барселоне» предстоит сделать выбор между защитником «Баварии» Йозуа Киммихом и футболистом «Реал Сосьедада» Мартином Субименди. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что каталонский клуб не сможет пойти за двумя игроками сразу и должен будет выбрать одного из них.

В текущем сезоне 25-летний Субименди провёл за «Реал Сосьедад» 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Киммиха два мяча и 10 ассистов в 41 игре в футболке мюнхенской «Баварии».