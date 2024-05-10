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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа

10 Мая 2024 • 09:56 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
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11.05 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес пришли к общему выводу насчёт того, какой вратарь должен выйти в основе в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня на «Уэмбли».

По информации от Relevo, Анчелотти и Перес считают, что выход Тибо Куртуа в стартовом составе заметно увеличит вероятность победы «Реала» в финале. Напомним, бельгиец пропустил большую часть сезона из-за травмы и лишь на прошлых выходных впервые вышел на поле.

Основным вратарём «Реала» в раунде плей-офф Лиги чемпионов был Андрей Лунин, который сыграл важную роль в выходе команды в финал.

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