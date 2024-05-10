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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бородюк: «Реал» дожимает соперников за счёт чемпионской психологии»

10 Мая 2024 • 09:32 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о победе «Реала» над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, команда из Мюнхена вела в счёте до 88-й минуты, однако в концовке игры пропустила два мяча и вылетела из турнира.

Бородюк отметил менталитет игроков «Реала», сравнив команду из Мадрида с финалистом Лиги Европы леверкузенским «Байером».

«У Мадрида преимущество в ментальности. Единственный в истории клуб, побеждавший в Лиге чемпионов три раза подряд. За счёт этой чемпионской психологии дожимают даже самых сильных соперников. Похожий футбол сейчас демонстрирует «Байер», — приводит слова Бородюка Metaratings.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией». Этот матч состоится 1 июня в Лондоне. 

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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